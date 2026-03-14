16-летняя девочка ушла в горы Кубани на «эксперимент по выживанию» и пропала

В Новороссийске продолжаются поиски 16-летней девочки, которая ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась. Школьница решила провести «эксперимент по выживанию» в горах и не планирует возвращаться домой. Об этом сообщили в МВД по городу.

«Девочка была общительной, уважаемой в классе, училась хорошо, всегда откликалась на любые просьбы, закрытой не была. Мы можем охарактеризовать её только с положительной стороны», — рассказала РЕН-ТВ учительница Елена.

Школьница вышла из дома в Южном районе города днем 10 марта 2026 года. На вид ей 15–17 лет, рост примерно 170–175 см, была одета в чёрную куртку и штаны, с собой взяла чёрный рюкзак и очки с прозрачными линзами. В день исчезновения Елизавета зашла в магазин, купила йогурт, сок и шоколадку, после чего отключила телефон. Позже она связалась с другом и сообщила, что находится в горах.

Ранее в Самарской области двое детей, пропавшие 11 марта, были найдены. В 23:00 по местному времени отряд получил от ГУ МВД России по региону информацию о том, что местонахождение детей установлено, и поиск был завершён.