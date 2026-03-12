Владимир Путин
Регион
12 марта, 19:43

В Самарской области нашли пропавших брата и сестру

Обложка © Life.ru

Пропавшие 11 марта в Самарской области двое детей найдены. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Заявка на поиск несовершеннолетних <…> в г. Новокуйбышевск пришла <…> вечером 12 марта, <…> оперативно была собрана информация для начала поисковых мероприятий. В 23:00 по местному времени отрядом от ГУ МВД России по Самарской области получена информация о том, что местонахождение детей установлено. Поиск завершён», — уточнили в «ЛизаАлерт».

Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Самарской области

Ранее в Санкт-Петербурге завершились поиски двух братьев 11 и 14 лет, которые не выходили на связь с 10 марта. Дети живы. Как выяснилось, причиной исчезновения мог стать семейный конфликт. По данным источника, мать и отчим наказали мальчиков за плохое поведение и забрали у них мобильные телефоны. Обиженные дети решили сбежать.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

