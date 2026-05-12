В Иркутске 13-летнего замёрзшего мальчика спасли из канализационного колодца

В Иркутске сотрудники Росгвардии спасли 13-летнего подростка, упавшего в открытый канализационный колодец возле жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве по региону.

Фото © Управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области

«На месте стражи порядка успокоили мальчика и осторожно достали его из 3-метровой ямы при помощи буксировочного троса», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на улице Розы Люксембург. Подросток провалился в открытый люк глубиной около трёх метров. После эвакуации его передали медикам, а затем доставили в больницу. По факту случившегося проверку организовала Прокуратура Иркутской области. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований в сфере ЖКХ и безопасности граждан.

