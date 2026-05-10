Надувной замок убил семилетнего ребёнка на футбольном турнире

В бельгийской провинции Восточная Фландрия во время молодёжного футбольного турнира произошла страшная трагедия. Семилетний мальчик погиб после того, как надувной замок, подхваченный шквалистым ветром, ударил его о металлическое ограждение, пишет издание HLN.

Всё случилось в муниципалитете Хамме, где проходил Кубок молодёжи. Для юных гостей организаторы установили несколько больших надувных аттракционов, один из которых был стилизован под крепость.

Внезапно погода резко испортилась. Мощный ветер подхватил тяжёлую надувную фигуру и поднял её. В результате мальчика ударило о металлический забор. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пострадавшего срочно доставили на медицинском вертолёте в Университетскую больницу Гента, но спасти его не удалось. Глава местного футбольного клуба Вигор Вуитенс выразил соболезнования родным погибшего. Он отметил, что ужасное событие полностью омрачило праздник, который задумывался как великое торжество для команды. В память о мальчике оставшиеся матчи турнира отменили.

Правоохранители уже начали разбирательство. Им предстоит выяснить, насколько надёжно была закреплена конструкция и почему организаторы не учли штормовое предупреждение. Оказывается, синоптики заранее сообщали о резком ухудшении погоды во Фландрии.

