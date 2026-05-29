В Оренбуржье нашли тело утонувшего в реке 11-летнего мальчика

Водолазы обнаружили и извлекли из реки тело мальчика, утонувшего 25 мая в Большом Кинеле под Бугурусланом. Операция проходила с участием волонтёров аквакорпуса. Об этом рассказали в Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

Заявка о пропаже ученика пятого класса 2015 года рождения поступила сразу после инцидента. Специалисты применяли все доступные методы поиска. Тело нашли утром при проведении плановых поисковых работ.

Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и намерена установить причины случившегося. Также ведётся доследственная проверка.

