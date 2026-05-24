В Оренбурге ребёнка убило током в трансформаторной будке

На улице Туркестанской в Оренбурге 13-летний мальчик забрался в трансформаторную будку и получил смертельный удар током. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Медики, прибывшие на место, не смогли спасти пострадавшего — он скончался на месте. Точной информации о возрасте и личности ребёнка пока нет.

Специалисты работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия. Причины, по которым ребёнок оказался в будке, выясняют следователи и экстренные службы. Проводится проверка соблюдения требований безопасности вокруг электрообъекта и возможной ответственности ответственных лиц.

