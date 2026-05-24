В Башкирии за день утонули двое подростков

Двое подростков утонули в водоёмах Башкирии. Тело одного школьника спасатели уже достали из воды, поиски второго продолжаются, сообщили в ГУ МЧС по республике.





Первый трагический случай произошёл в селе Салихово Чишминского района. Там во время купания погиб 15-летний подросток.

«Тело погибшего было извлечено спасателями Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении ведомства.

Ещё одного подростка ищут в городе Дюртюли. По предварительным данным, мальчик отправился на рыбалку к местному водоёму. На берегу нашли его вещи и одежду.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Специалисты обследуют территорию и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратовской области завершились поиски 12-летнего мальчика, утонувшего во время купания в реке Хопёр возле Аркадака. Тело ребёнка нашли спустя пять дней после исчезновения. В региональном следственном управлении сообщили, что сотрудники областной службы спасения обнаружили погибшего 23 мая. Представители СК также рассказали, что уже организовали процессуальную проверку — при наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.