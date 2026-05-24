Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 02:56

В Башкирии за день утонули двое подростков

Обложка © МАКС / МЧС Башкортостана

Обложка © МАКС / МЧС Башкортостана

Двое подростков утонули в водоёмах Башкирии. Тело одного школьника спасатели уже достали из воды, поиски второго продолжаются, сообщили в ГУ МЧС по республике.

  • В Башкирии за день утонули двое подростков. Фото © МАКС / МЧС Башкортостана
    В Башкирии за день утонули двое подростков. Фото © МАКС / МЧС Башкортостана
  • В Башкирии за день утонули двое подростков. Фото © МАКС / МЧС Башкортостана
    В Башкирии за день утонули двое подростков. Фото © МАКС / МЧС Башкортостана

В Башкирии за день утонули двое подростков. Фото © МАКС / МЧС Башкортостана

1 / 2

Первый трагический случай произошёл в селе Салихово Чишминского района. Там во время купания погиб 15-летний подросток.

«Тело погибшего было извлечено спасателями Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении ведомства.

Ещё одного подростка ищут в городе Дюртюли. По предварительным данным, мальчик отправился на рыбалку к местному водоёму. На берегу нашли его вещи и одежду.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Специалисты обследуют территорию и устанавливают обстоятельства случившегося.

Туристы из Москвы ехали на экскурсию «Кристальный Байкал», пятеро утонули: Подробности трагедии
Туристы из Москвы ехали на экскурсию «Кристальный Байкал», пятеро утонули: Подробности трагедии

Ранее в Саратовской области завершились поиски 12-летнего мальчика, утонувшего во время купания в реке Хопёр возле Аркадака. Тело ребёнка нашли спустя пять дней после исчезновения. В региональном следственном управлении сообщили, что сотрудники областной службы спасения обнаружили погибшего 23 мая. Представители СК также рассказали, что уже организовали процессуальную проверку — при наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar