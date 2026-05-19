Туристы из Москвы ехали на экскурсию «Кристальный Байкал», пятеро утонули: Подробности трагедии

Количество погибших при опрокидывании катера на Байкале увеличилось до пяти человек, узнал Babr Mash.

По данным телеграм-канала, на борту аэролодки «Север-750» была группа из Москвы и Подмосковья — 14 туристов ездили на экскурсию «Кристальный Байкал», стоимость которой около 4-7 тысяч рублей.

Напомним, 19 мая на Байкале в 30 метрах от берега, в районе скалы Черепаха, перевернулся катер с пассажирами. Судно на воздушной подушке «Хивус» перевозило 14 человек, изначально сообщалось о 4 утонувших.