«Хивус» перевернулся на Байкале, утонули четыре человека

На Байкале перевернулся катер с пассажирами — четыре человека утонули. По данным «Базы», судно на воздушной подушке «Хивус» перевозило 14 человек, 10 удалось спасти.

Катер перевернулся примерно в 30 метрах от берега, в районе скалы Черепаха. 10 пассажиров удалось спасти при крушении — у всех переохлаждение. Один пассажир госпитализирован, тела остальных четырёх ищут спасатели.

Напомним, что ещё одна трагедия на Байкале произошла в феврале: УАЗ с туристами из Китая провалился под лёд у мыса Хобой. Восемь человек погибли, в том числе ребёнок, выжил один. Стоимость тура для группы составляла около 60 тысяч рублей.