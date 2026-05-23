В Саратовской области нашли утонувшего пять дней назад 12-летнего мальчика

В Саратовской области спасатели спустя пять дней розыска обнаружили тело 12-летнего мальчика, который утонул во время купания в реке Хопёр на окраине города Аркадака. О завершении поисковой операции сообщили в телеграм-канале следственного управления СК России по региону.

«23 мая текущего года ходе поисковых мероприятий сотрудниками областной службы спасения тело юноши было обнаружено», — написано в тексте ведомства.

Представители СК также рассказали, что уже организовали процессуальную проверку — при наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В следственном управлении добавили, что любой водоём несёт скрытую угрозу, и призвали граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на воде. Там подчеркнули: нужно быть особенно внимательными к детям и постоянно контролировать их досуг. Многие люди пренебрегают мерами безопасности, подвергая риску себя и окружающих, однако только строгое следование этим правилам способно предотвратить трагедию и сохранить жизнь.

Ранее Life.ru сообщал, что две восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. В какой-то момент дети упали в воду и не смогли выбраться самостоятельно. Позже тела девочек нашли водолазы поисково-спасательного отряда.