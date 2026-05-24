Ребёнка засосало в грязевую яму из-за разбитой дороги в Приамурье

Ребёнок едва не утонул в большой луже на проезжей части в Зее Амурской области. Мальчик прыгал по грязи, когда его начало затягивать. Выбраться самостоятельно он не смог. Об этом сообщает телеграм-канал Amour Mash.

Ребёнка вытащили из глубокой лужи на дороге в Зее. Видео © Telegram/ Amour Mash

Инцидент случился в районе Луговой, 25. На крики о помощи из дома выбежал местный житель и подложил две доски, после чего с большим трудом вытащил ребёнка. Спасённый был в сильном испуге. О травмах в сообщении не говорится. На место приехала полиция, обстоятельства проверяют.

Жители отмечают, что покрытие дороги в этом районе давно в плохом состоянии. Они просят устроить подсыпку и ремонт, чтобы избежать трагедии.

Ранее Life.ru сообщал, что в Башкирии за день утонули двое подростков. Тело одного школьника спасатели уже достали из воды, поиски второго продолжаются. Первый трагический случай произошёл в селе Салихово Чишминского района. Там во время купания погиб 15-летний подросток.