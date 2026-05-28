28 мая, 05:42

В Находке пятилетний ребёнок утонул в пруду

В Находке утонул пятилетний ребёнок, купавшийся в пруду. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

Трагический случай произошёл на закрытой частной территории. Мальчик остался без присмотра родителей и самостоятельно залез в воду.

Тело ребёнка обнаружили спустя несколько часов и передали медикам.

В ведомстве добавили, что это уже второй летальный случай в Приморье до начала купального сезона.

Медики подчёркивают главное правило: детям можно купаться только в специально отведённых местах и исключительно под наблюдением взрослых. Практически все несчастные случаи с детьми на воде происходят из-за отсутствия родительского контроля.

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии за день утонули двое подростков. Первый трагический случай произошёл в селе Салихово Чишминского района. Там во время купания погиб 15-летний подросток. Ещё одного подростка ищут в городе Дюртюли. По предварительным данным, мальчик отправился на рыбалку к местному водоёму. На берегу нашли его вещи и одежду.

Дарья Денисова
