Пять мужчин утонули на водоёмах Подмосковья за воскресенье

В минувшее воскресенье на водоёмах Московской области утонули пять мужчин. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Один из погибших находился в гидрокостюме. Всего в регионе зафиксировано пять происшествий на водных объектах, говорится в сообщении ведомства.

Первая трагедия случилась на Репинском пруду в городском округе Коломна — спасатели «Мособлпожспаса» извлекли из воды тело мужчины. В карьере на улице Декабристов в Ногинске обнаружили ещё одного погибшего, который был в гидрокостюме.

Ещё один мужчина утонул в пруду на территории парк-отеля «Яхонты» в деревне Жилино в Богородском городском округе. Его тело пока не нашли, поиски продолжаются.

Четвёртый погибший — в пруду деревни Федурново возле Балашихи. Тело извлекли из воды и отправили в морг.

В городе Рошаль на улице Спортивной на озере Юбилейном купались два брата. Один из них не выплыл. Поисковые работы спасатели продолжат в светлое время суток 25 мая.

Накануне стало известно, что в водоёмах Башкирии за сутки утонули двое несовершеннолетних. Тело одного школьника спасатели уже извлекли из воды, поиски второго продолжаются.