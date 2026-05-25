Семь россиян пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Турции

Тринадцать иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке под Антальей. Об этом пишет портал Alanyatürk.

Авария произошла около 05:00 мск в районе Кадрие. Остальные госпитализированные — граждане Румынии. Первую помощь пострадавшим оказали на месте, после чего перевезли в больницу. Состояние иностранцев не вызывает опасений. Причины столкновения устанавливает полиция.