25 мая, 09:27

Семь россиян пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Турции

Карета скорой помощи в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Тринадцать иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке под Антальей. Об этом пишет портал Alanyatürk.

Авария произошла около 05:00 мск в районе Кадрие. Остальные госпитализированные — граждане Румынии. Первую помощь пострадавшим оказали на месте, после чего перевезли в больницу. Состояние иностранцев не вызывает опасений. Причины столкновения устанавливает полиция.

Напомним, двумя днями ранее в Турции произошло ещё одно серьёзное ДТП с россиянами. Водитель туристического автобуса потерял управление, после чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Пострадали 14 человек, в том числе россияне. Мы показывали видео с места аварии.

Матвей Константинов
