24 мая, 11:22

Автобус с туристами перевернулся в Турции, пострадали 46 человек

Туристический автобус попал в ДТП на западе Турции, в результате чего пострадали 46 человек. Об этом сообщает газета Türkiye.

По данным издания, автобус, следовавший из Анкары в Чанаккале, съехал с трассы в поле и перевернулся в районе деревни Йылдыран провинции Чанаккале.

В аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Все они были доставлены в ближайшие больницы. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее в Турции произошло ещё дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, в котором пострадали россияне. Авария случилась в курортном районе Бельдиби в провинции Анталья. Водитель потерял управление и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП травмы получили 14 граждан России.

Николь Вербер
