Сель в Дагестане уничтожил беседку у частного дома, хозяева чудом не пострадали

Селевой поток, сошедший после мощного ливня, снёс беседку на территории частного домовладения в дагестанском селе Гимры. Хозяевам удалось чудом избежать травм.

Селевой поток в Дагестане разрушил постройку и перекрыл дороги. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Удар стихии пришёлся на Унцукульский и Гумбетовский районы. Из-за сошедших селевых масс движение оказалось перекрыто сразу на нескольких важных дорогах. По информации Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода задержится в республике ещё на двое суток, вплоть до конца 19 июня.

Ранее в Табасаранском районе Дагестана рухнул автомобильный мост через реку Рубас. Причиной обрушения стали мощные ливни, бушевавшие с 14 по 15 июня, и последовавший за ними критический подъём уровня воды. Поток размыл фундамент, после чего обвалились левобережная опора и пролётное строение переправы на трассе «Федеральная автодорога «Кавказ» — Сиртич — Татиль». Дорожные службы уже действуют. Повреждённый участок оперативно оградили и полностью перекрыли движение.