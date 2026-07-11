В Свердловской области из-за грозы без света остались почти четыре тысячи домов

Сразу несколько муниципалитетов Свердловской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за мощной грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

С 10 июля регион оказался под влиянием опасной погоды. Сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду привели к нарушениям электроснабжения в пяти муниципальных образованиях. Среди них Каменск-Уральский городской округ, а также Режевской, Сысертский, Заречный и Рефтинский муниципальные округа.

К утру воскресенья без света оставались Режевской и Сысертский округа. Там в 25 населённых пунктах были обесточены 3,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 10,3 тысячи человек, включая 2,4 тысячи детей.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются 14 бригадами РЭС, общей численностью 49 человек, 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мощными ливнями подтопило десятки домов и нарушило транспортное сообщение с целым рядом населённых пунктов. Один из наиболее серьёзных ударов стихия нанесла по городу Нижние Серги. Там из берегов вышли сразу три реки, причём русло Заставки затопило порядка полусотни приусадебных участков и жилых строений. Бурным течением снесло пешеходную переправу по улице Жукова.