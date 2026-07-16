Паводок в Свердловской области привёл к введению режима ЧС в 10 муниципалитетах

Из-за ухудшения паводковой обстановки в Свердловской области объявили режим чрезвычайной ситуации в десяти муниципальных образованиях. В регионе сохраняется угроза новых подтоплений. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В список территорий с действующим режимом ЧС вошли Горноуральское муниципальное образование, муниципальное образование «город Екатеринбург», Кушвинское муниципальное образование, Нижнесергинский муниципальный район, Первоуральск, Староуткинск, Ирбитское муниципальное образование, Камышловский муниципальный район, Талицкое муниципальное образование и город Ирбит.

В ближайшие сутки возможно затопление ещё 62 жилых домов, 152 приусадебных участков и одного дачного дома. Дополнительным фактором риска станут сильные дожди и ливни, которые ожидаются местами 17 июля. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Общее число подтопленных объектов в Свердловской области достигло 2 175 приусадебных участков, включая 478 частных домов. Кроме того, вода затронула 10 низководных мостов, а сообщение с 29 населёнными пунктами временно ограничено.

Ранее жители Камышлова в Свердловской области сообщили о новых последствиях сильных дождей и паводка. В городе начали фиксировать провалы грунта и оползни вблизи жилых домов. Сложная обстановка также сложилась в соседнем селе Обуховском, где вода подошла к домам частного сектора и затронула улицы и придомовые территории.