Жители Камышлова в Свердловской области сообщили о новых последствиях сильных дождей и паводка. В районе начали появляться провалы грунта и оползни рядом с жилыми домами. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

После паводка в Свердловской области появились провалы грунта и оползни. Видео © Telegram / [ПК] ПОДСЛУШАНО КАМЫШЛОВ

Сложная ситуация также наблюдается в расположенном рядом селе Обуховском. Там вода подошла к домам частного сектора, затронув улицы и дворовые территории. Администрация Камышловского района сообщила, что уровень воды в реке Пышма находится под постоянным контролем специалистов.

Местные жители длятся последствиями потопа в соцсетях. На одном из видео мужчина надорванным голосом рассказывает о затоплении своего участка и некоего оборудования на 1,5 миллиона рублей, которое он только что приобрёл.

По данным на утро 15 июля 2026 года, отметка воды составила 2,7 метра. Вечером 14 июля показатель находился на уровне 2,8 метра. Специалисты продолжают следить за изменением обстановки после паводка.

Ранее сильные ливни вызвали подтопления в нескольких районах Сочи. Из-за большого количества осадков вода скопилась в подземном переходе возле остановки «Гостиница Москва» в центральной части города. В муниципальном центре управления сообщили, что восстановить нормальный проход планировали в течение часа.