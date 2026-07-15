Подземные переходы и жилые комплексы ушли под воду: последствия непогоды в Сочи

Сильные дожди привели к подтоплениям в нескольких районах Сочи. Об этом сообщил муниципальный центр управления города.

В результате непогоды произошло подтопление подземного перехода в районе остановки «Гостиница Москва». Видео © Telegram / МЦУ Сочи

По данным МЦУ, вода затопила подземный переход возле остановки «Гостиница Москва» в центре курорта. Власти заявили, что восстановить проход планируют в течение часа.

В социальных сетях и местных СМИ также появились кадры подтоплений в других районах города. В частности, вода зашла на территорию жилого комплекса «Министерские озёра».

Кроме того, уровень воды поднялся в реке Ира в районе Дагомыса, где проходит федеральная трасса Джубга — Сочи.

Ранее эксперты предупредили, что разрушительные наводнения в России могут стать новой климатической нормой через 30–40 лет из-за глобального потепления, особенно на Урале, в Сибири и на Кавказе, где число опасных явлений растёт на 20 случаев в год. Учёные связывают это с увеличением испарения и ростом водности сибирских рек, а также прогнозируют, что к концу века потепление достигнет 2,6 °C.