Ещё один участок федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень закрыли из-за потопа

На трассе Екатеринбург — Тюмень закрыли ещё один участок из-за разлива воды. Движение перекрыли на 206-м километре в Талицком районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В связи с подтоплением проезжей части ограничено движение на участке с 195-го по 206-й километр федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» в Талицком районе. Проезд закрыт для всех видов транспорта в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Для водителей организовали объезд через Ирбит и Камышлов. Тех, кто едет со стороны Тюменской области, перенаправляют на трассу Курган — Тюмень.

Это уже второй закрытый участок на трассе Екатеринбург — Тюмень за сутки. Накануне движение перекрыли на 196-м километре в том же Талицком районе. Причиной стал провал дорожного полотна из-за резкого подъёма воды в реке Куяр. Участок закрыли днём ранее — вода вышла на проезжую часть, гидрологическая обстановка резко ухудшилась. Сейчас на месте работают все оперативные службы.