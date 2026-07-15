В России мощные наводнения могут стать нормой из-за потепления

Разрушительные наводнения в России могут превратиться в новую климатическую норму уже через 30–40 лет, а виной всему глобальное потепление. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает SHOT.

Сильнее всего перемены ощутят жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Раньше самые серьёзные потопы происходили в основном в бассейне Амура и на отдельных сибирских реках. Теперь опасная зона расширяется.

Оренбургская, Курганская, Челябинская и Свердловская области, а также Башкирия всё чаще уходят под воду. Ещё несколько десятилетий назад такие потопы считались редкостью. На Кавказе — в Краснодарском крае, Дагестане и на Ставрополье — обрушиваются внезапные ливневые паводки, когда за пару часов выпадает месячная норма осадков. Постепенно проблема затрагивает и центр страны, где к подтоплениям приводят аномальные дожди.

Доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин объяснил журналистам, что главная причина участившихся потопов — потепление климата. По его словам, чем теплее становится, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана и потом обрушивается на землю сильными ливнями. Ещё один тревожный сигнал, как он рассказал SHOT, — рост водности крупнейших сибирских рек. Эксперт добавил, что объём воды в Оби, Енисее, Лене и Амуре растёт примерно на 0,5% в год, а это указывает на увеличение количества осадков.

Специалисты подсчитали, что к концу столетия потепление может достичь около 2,6 °C. Если тенденция сохранится, мощные ливни и разрушительные паводки будут происходить всё чаще и перестанут быть редкими аномалиями для многих российских регионов. Уже сейчас число опасных природных явлений в стране увеличивается примерно на 20 случаев в год.

Ранее сообщалось, что в Ирбитском районе Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка. Вода продолжала прибывать в населённые пункты, поэтому власти пошли на экстренные меры. Только в самом Ирбите стихия захватила 156 участков, ещё 55 подтопило в десяти населённых пунктах округа, а из опасной зоны эвакуировали 22 человека.