В Ирбитском районе Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявлен в Ирбитском районе Свердловской области в связи с мощными паводками. О принятом решении сообщил глава муниципального образования Алексей Никифоров.

Последствия паводка в Свердловской области. Видео © МАКС / МЧС Свердловской области

По словам чиновника, вода продолжает прибывать в населённые пункты, что и вынудило пойти на экстренные меры. Только в самом Ирбите стихия захватила 156 приусадебных участков, ещё 55 подтоплены в десяти населённых пунктах округа. Из опасной зоны эвакуированы 22 человека, ещё 30 размещены в пунктах временного пребывания.

Масштаб бедствия по всему региону значительно серьёзнее. Согласно сводкам МЧС, паводок, вызванный проливными дождями, затронул 23 жилых дома, 648 приусадебных участков и девять низководных мостов, а проезд оказался ограничен к двадцати населённым пунктам.

Особенно пострадала дорожная сеть. Заместитель начальника регионального управления автодорог Олег Мелехов на пресс-конференции заявил, что ведомство столкнулось с беспрецедентной ситуацией. Если прежде в период весеннего половодья фиксировали от семи до десяти подтоплений ежегодно, то сейчас зарегистрировано 96 подобных случаев на трассах областного значения.

Вода перекрыла даже главную артерию региона — дорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, движение по которой отсутствовало почти полсуток. Из общего числа пострадавших участков 39 до сих пор остаются под водой, а на 25 обнаружены повреждения конструкций: размыты обочины, откосы и мостовые переходы. На пятнадцати объектах восстановительные работы уже завершены, ещё десять ждут спада уровня воды. Пострадавших среди людей нет.

Чиновник подчеркнул, что за всю историю управления, основанного в 1997 году, подобного масштаба проблем из-за метеоусловий не возникало ни разу. По последним данным регионального главка МЧС, в двадцати муниципалитетах в зоне бедствия остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных строений и порядка 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах размещения находятся 90 человек, включая 37 детей, а несколько территорий уже ввели у себя местные режимы ЧС.

Ситуация остаётся напряжённой, и синоптики не дают утешительных прогнозов. В ближайшие сутки ожидаются новые ливни и увеличение сброса воды с гидротехнических сооружений.

Проливные дожди обрушились на Екатеринбург и окрестности ещё 29 июня, вызвав паводок сразу в нескольких районах. Десятки домов подтопило дождевым паводком. Вода перекрыла семь низководных мостов и участок дороги, отрезав 17 населённых пунктов от автомобильного сообщения. В Нижних Сергах из берегов вышли сразу три реки, а река Заставка затопила около полусотни домов и обрушила пешеходный мост.