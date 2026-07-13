«Страшно было?»: Путин поговорил с молодым героем из Дагестана, спасшим 23 человека при наводнении

Во время форума Народного фронта «Всё для Победы» президент России Владимир Путин лично поговорил с юным героем из Дагестана, который спас людей во время наводнения. Глава государства поделился подробностями короткого разговора.

Владимир Путин поговорил с Шамилем Устарбековым. Видео © Life.ru

Речь идёт о Шамиле Устарбекове, которого наградили в специальной номинации. Несмотря на расстройство аутистического спектра, он, услышав призывы о помощи, бросился в водный поток без страховки и вытащил людей, которых сносило течением.

В общей сложности подросток сумел спасти 23 человеческие жизни. Российский лидер признался, что тихо спросил у лауреата, было ли ему страшно нырять в пучину за пострадавшими.

Мальчик честно ответил: «Чуть-чуть». Глава государства подчеркнул, что испытывать страх в подобных обстоятельствах — абсолютно нормальная реакция.

Он добавил, что сила народа как раз и заключается в умении преодолевать трудности и собственные опасения. Это качество, по мнению Путина, проявляют и бойцы на фронте, и труженики в тылу.

Сегодян Владимир Путин вручил награды победителям специальной номинации «Всё для Победы» Общероссийского Народного фронта. Церемония состоялась на сцене Национального центра «Россия». В числе лауреатов — охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, которые под обстрелом помогали студентам выбраться из общежития, открывали проходы и на руках выносили пострадавших, благодаря чему удалось сохранить 30 жизней. Награждён и дагестанский школьник Шамиль Устарбеков, который, имея расстройство аутистического спектра, во время паводка бросался в воду за уносимыми потоком людьми.