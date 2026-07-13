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13 июля, 13:08

Путин заявил, что Народный фронт полностью оправдал себя за 15 лет

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Народный фронт полностью оправдал себя за 15 лет существования. Он высоко оценил работу движения во время выступления на форуме ОНФ «Всё для Победы» в Национальном центре «Россия».

«15 лет назад было принято не ситуативное решение. Народный фронт, а мы сегодня отмечаем юбилей, 15 лет, полностью себя оправдал. Полностью», — сказал глава государства.

По словам Путина, Народный фронт не просто реализует социальные и общественные инициативы, но и служит инструментом объединения граждан, направленным на решение актуальных задач страны. Юбилей организации президент назвал поводом для подведения итогов её деятельности и оценки влияния на социально-экономическое развитие России за прошедшие годы.

Путин прибыл в Национальный центр «Россия» на форум ОНФ «Всё для Победы»
Путин прибыл в Национальный центр «Россия» на форум ОНФ «Всё для Победы»

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Андрей Бражников
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