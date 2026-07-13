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13 июля, 12:51

Путин прибыл в Национальный центр «Россия» на форум ОНФ «Всё для Победы»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит форум Общероссийского народного фронта «Всё для Победы». Мероприятие проводится с 2022 года и собирает активистов, волонтёров и представителей общественных организаций, участвующих в поддержке бойцов СВО.

На форуме участники делятся лучшими практиками помощи военнослужащим и их семьям, а также рассказывают о достигнутых успехах в сборе гуманитарной помощи и организации волонтёрской работы. Глава государства традиционно посещает это мероприятие.

В своей приветственной речи президент обычно кратко говорит о важнейших направлениях поддержки фронта. Кроме того, во время форума Путин может вручить награды отличившимся активистам Народного фронта.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, касающиеся специальной военной операции, находятся под личным контролем Владимира Путина. Глава государства получает полную информацию и принимает соответствующие решения как верховный главнокомандующий.

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Анастасия Никонорова
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