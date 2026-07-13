Командир батальона с позывным Бизон сообщил, что в Константиновке до сих пор находятся бойцы ВСУ, брошенные собственным руководством. Их продолжают находить и нейтрализовать с помощью кассетных боеприпасов и FPV-дронов.

По его словам, таких военных осталось крайне мало. Они уже неделями сидят без еды, поскольку большая часть беспилотников «Баба-яга», которые должны доставлять провизию, уничтожается средствами ПВО — сбивают порядка 80% таких аппаратов.

Офицер в беседе с RT также обратил внимание на опасную тактику противника. Украинские подразделения пытаются заминировать город, но не информируют об этом собственный личный состав. В результате бывали случаи, когда солдаты подрывались на установленных же соотечественниками минах.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Позже глава региона Денис Пушилин рассказал, что в населённом пункте остаётся огромное количество тел уничтоженных боевиков ВСУ, однако Киев не торопится их забирать.