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13 июля, 11:51

Российские военные продолжают зачищать Константиновку от «потеряшек» ВСУ

Комбат Бизон: В Константиновке остаются брошенные руководством ВСУ бойцы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Командир батальона с позывным Бизон сообщил, что в Константиновке до сих пор находятся бойцы ВСУ, брошенные собственным руководством. Их продолжают находить и нейтрализовать с помощью кассетных боеприпасов и FPV-дронов.

По его словам, таких военных осталось крайне мало. Они уже неделями сидят без еды, поскольку большая часть беспилотников «Баба-яга», которые должны доставлять провизию, уничтожается средствами ПВО — сбивают порядка 80% таких аппаратов.

Офицер в беседе с RT также обратил внимание на опасную тактику противника. Украинские подразделения пытаются заминировать город, но не информируют об этом собственный личный состав. В результате бывали случаи, когда солдаты подрывались на установленных же соотечественниками минах.

Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей
Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Позже глава региона Денис Пушилин рассказал, что в населённом пункте остаётся огромное количество тел уничтоженных боевиков ВСУ, однако Киев не торопится их забирать.

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Дарья Нарыкова
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