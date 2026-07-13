Президент России Владимир Путин вручил награды победителям специальной номинации «Всё для Победы» Общероссийского народного фронта. Торжественная церемония прошла на сцене Национального центра «Россия».

Одними из лауреатов стали охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Во время атаки на общежитие учебного заведения они не покинули территорию, помогали студентам выбраться из здания, открывали входы и ворота под обстрелом, а двух пострадавших девушек вынесли на руках в безопасное место. Благодаря их действиям удалось спасти 30 человек.

Награду также присудили школьнику из Дагестана Шамилю Устарбекову. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он бросился спасать людей, которых уносило течением. Позже поток унёс и самого подростка — его нашли спустя несколько дней.

Кроме того, кубок получила семья военнослужащего Пожярскене, которая организовала сбор помощи для российских бойцов и смогла направить на эти цели более 6 миллионов рублей.

Напомним, ночью 22 мая в результате атаки на педагогический колледж погиб 21 человек. РФ квалифицировала произошедшее как теракт и передала в ООН материалы, однако ответа не получила. Постпред Небензя назвал заседания СБ ООН по этой теме «дном».