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6 июля, 09:51

Пережившие удар ВСУ студенты колледжа в Старобельске получили дипломы

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Обложка © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Обложка © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

В Старобельском колледже состоялось вручение дипломов выпускникам, которые пережили трагическую ночь 22 мая, когда ВСУ нанесли удар по зданию учебного заведения. В торжественной обстановке дипломы о среднем профессиональном образовании получили студенты специальностей «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

«Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности», — говорится в сообщении учебного заведения.

В администрации колледжа подчеркнули, что диплом — это не просто бумага, а результат упорного труда, стремления к знаниям и веры в себя.

«Дорогие выпускники, мы поздравляем вас с этим значимым событием! Вы достойно прошли этот путь, и теперь перед вами открываются новые горизонты», — добавили в колледже.

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Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

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Наталья Афонина
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