Пережившие удар ВСУ студенты колледжа в Старобельске получили дипломы

В Старобельском колледже состоялось вручение дипломов выпускникам, которые пережили трагическую ночь 22 мая, когда ВСУ нанесли удар по зданию учебного заведения. В торжественной обстановке дипломы о среднем профессиональном образовании получили студенты специальностей «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

«Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности», — говорится в сообщении учебного заведения.

В администрации колледжа подчеркнули, что диплом — это не просто бумага, а результат упорного труда, стремления к знаниям и веры в себя.

«Дорогие выпускники, мы поздравляем вас с этим значимым событием! Вы достойно прошли этот путь, и теперь перед вами открываются новые горизонты», — добавили в колледже.