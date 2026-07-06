Пережившие удар ВСУ студенты колледжа в Старобельске получили дипломы
Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Обложка © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
В Старобельском колледже состоялось вручение дипломов выпускникам, которые пережили трагическую ночь 22 мая, когда ВСУ нанесли удар по зданию учебного заведения. В торжественной обстановке дипломы о среднем профессиональном образовании получили студенты специальностей «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Выжившие студенты Старобельского колледжа получили дипломы. Фото © VK / Старобельский колледж (филиал) ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
«Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности», — говорится в сообщении учебного заведения.
В администрации колледжа подчеркнули, что диплом — это не просто бумага, а результат упорного труда, стремления к знаниям и веры в себя.
«Дорогие выпускники, мы поздравляем вас с этим значимым событием! Вы достойно прошли этот путь, и теперь перед вами открываются новые горизонты», — добавили в колледже.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.