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6 июля, 02:06

Небензя: Запад не выразил соболезнований семьям погибших в Старобельске

Обложка © Сайт постоянного представительства России при ООН

Обложка © Сайт постоянного представительства России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждение удара по колледжу в Старобельске в стенах всемирной организации прошло без каких-либо слов сочувствия со стороны представителей Запада. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было. Никто ничего не сказал», — заявил Небензя в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

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Тимур Хингеев
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