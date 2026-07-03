В Австралии показали фильм о теракте ВСУ в Старобельске

В посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма телеканала RT, посвящённого атаке на педагогический колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Картина носит название «Старобельск. Ни один ребёнок не должен умереть». Показ был приурочен к 40 дням со дня трагедии. По словам организаторов, мероприятие прошло в стенах посольства 3 июля.