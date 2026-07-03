В Австралии показали фильм о теракте ВСУ в Старобельске
Обложка © Telegram/ Russian Embassy in Australia
В посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма телеканала RT, посвящённого атаке на педагогический колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в российской дипмиссии.
Картина носит название «Старобельск. Ни один ребёнок не должен умереть». Показ был приурочен к 40 дням со дня трагедии. По словам организаторов, мероприятие прошло в стенах посольства 3 июля.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».
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