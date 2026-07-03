Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 18:28

В Австралии показали фильм о теракте ВСУ в Старобельске

Обложка © Telegram/ Russian Embassy in Australia

Обложка © Telegram/ Russian Embassy in Australia

В посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма телеканала RT, посвящённого атаке на педагогический колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Картина носит название «Старобельск. Ни один ребёнок не должен умереть». Показ был приурочен к 40 дням со дня трагедии. По словам организаторов, мероприятие прошло в стенах посольства 3 июля.

ООН не дал МИД внятный ответ по смертельной атаке ВСУ на колледж в Старобельске
ООН не дал МИД внятный ответ по смертельной атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Австралия
  • ВСУ
  • Трагедия в Старобельске
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar