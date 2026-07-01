Москва так и не получила внятного ответа от ООН по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где были убиты десятки студентов. Об этом газете «Известия» заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Нет, не получили [ответ]. До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу», — отметил Алимов.

Россия передала в ООН фото и видео с места смертоносной атаки украинских военных, а также дополнительные материалы, но ответа по существу не последовало.