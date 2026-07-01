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Регион
1 июля, 05:22

ООН не дал МИД внятный ответ по смертельной атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Москва так и не получила внятного ответа от ООН по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где были убиты десятки студентов. Об этом газете «Известия» заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Нет, не получили [ответ]. До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу», — отметил Алимов.

Россия передала в ООН фото и видео с места смертоносной атаки украинских военных, а также дополнительные материалы, но ответа по существу не последовало.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. Москва квалифицировала случившееся как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки. Василий Небензя охарактеризовал заседания Совбеза ООН по этому вопросу как «дно».

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Наталья Афонина
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