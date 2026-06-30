В Старобельске прошла траурная церемония в память о жертвах страшной трагедии. Ровно 40 дней назад в общежитии местного колледжа погиб 21 человек. Кадры с места событий предоставила пресс-служба Администрации Главы ЛНР.

Памятные мероприятия прошли непосредственно у стен учебного заведения. От имени руководителя республики Леонида Пасечника и всех органов власти цветы к стихийному мемориалу возложила первый заместитель руководителя Администрации Главы ЛНР Анна Рослякова.

«21 оборвавшаяся жизнь, 21 несбывшаяся мечта — это боль, которая не утихает. Нет таких слов, чтобы унять горе родных и близких. Но мы абсолютно точно не забудем и не простим. И наша задача — увековечить память о погибших и помочь их семьям», — сказала она

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. Москва квалифицировала случившееся как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Постпред России при организации Василий Небензя охарактеризовал заседания Совбеза ООН по этому вопросу как «дно».