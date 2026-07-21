Грозы и гребень антициклона: Синоптик предсказал погодные качели в Москве

Во вторник жара покинет столичный регион, уступив место дождям, грозам и более свежему воздуху. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.

Москва окажется на пути холодного фронта, который тянется от прибалтийского циклона. Небо затянут облака, днём местами пройдут короткие ливни и прогремят грозы.

«Температура понизится и вернётся в рамки климатической нормы днём», — сообщил синоптик.

Во вторник столбики термометров покажут 23–25 градусов. В среду столица останется в тыловой части циклона, задержавшегося над Ленинградской областью. Осадки сохранятся, однако заметных перемен в температурном фоне не произойдёт: воздух прогреется примерно до 24–26 градусов.

Самым прохладным днём станет четверг. Небольшой антициклон ненадолго разгонит тучи и остановит дожди, но температура опустится до 22–24 градусов — на несколько делений ниже июльской нормы.

В пятницу к региону приблизится новый циклон, на этот раз с юга. Вернутся кратковременные ливни и отдельные грозы, а термометры покажут 23–25 градусов.

На выходных местами ещё возможны непродолжительные осадки. При этом погода останется комфортной: днём ожидается от 23 до 26 градусов.

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