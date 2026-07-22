Сильная буря накрыла Стамбул, самолёты не могут приземлиться

Это далеко не первый случай, когда экстремальные погодные условия нарушают жизнь городов. Ранее сильный ветер вызвал перебои с электроснабжением в Алтайском крае. В Краснощёковском и Чарышском районах без света остались 44 населённых пункта с более чем 6 тысячами жителей. Для восстановления подачи энергии привлекли 27 человек и четыре единицы техники, а ситуацию дополнительно контролировали с помощью беспилотной авиации.