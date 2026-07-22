В США сняли торнадо изнутри с помощью дрона

Экспериментальный беспилотник OTUS проник внутрь торнадо и провёл съёмку. Аппарат запустили в американском штате Вайоминг, сообщили авторы проекта. Впервые ролик был опубликован в апреле 2026 года, однако известность в соцсетях получил лишь сейчас.

Дрон OTUS снял торнадо изнутри в американском штате Вайоминг. Видео © X / OTUS Project

Новый дрон оснастили камерой с обзором 360 градусов и термодатчиками. Оборудование позволяет получать изображение со всех сторон и фиксировать изменения температуры внутри воздушной воронки. Аппарат получил усиленный корпус и способен развивать скорость свыше 350 км/ч. Такая конструкция помогает ему работать при экстремальных порывах ветра и добираться до участков торнадо, которые раньше оставались недоступными для исследователей.

«Цель проекта — собрать данные о торнадо в местах, недоступных ранее, чтобы раскрыть тайны одной из самых мощных природных стихий», — говорится в сообщении OTUS.

Ранее жители Пенсильвании сняли низкие рваные облака, которые по форме напоминали торнадо. Ролик с атмосферным явлением распространился в социальных сетях. На кадрах облачные фрагменты вращались и быстро перемещались под грозовым фронтом. Такое явление называют паннусом или скадом. Оно возникает при высокой влажности и турбулентности воздуха. Скад часто принимают за формирующийся смерч, однако он не несёт такой же разрушительной угрозы, как торнадо.