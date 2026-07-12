Облачный шторм: Редкое и пугающее явление заворожило жителей Пенсильвании

В Пенсильвании очевидцам удалось запечатлеть необычное и пугающее атмосферное явление. Рваные фрагменты облаков, вращающиеся подобно смерчу, попали на видео и стремительно разлетелись по соцсетям.

«Смерч» из облаков в Пенсильвании. Видео © X / SprinterPress

Речь идёт о так называемом паннусе или скаде — низких рваных клочьях облаков, которые формируются под грозовыми тучами в условиях повышенной влажности и турбулентного воздуха. Из-за своей причудливой формы и хаотичного движения это явление часто путают с зарождающимся торнадо.

На снятых кадрах видно, как облачные обрывки кружатся и стремительно перемещаются, создавая поистине жутковатое зрелище. Специалисты успокаивают: несмотря на внешнее сходство, скад не несёт такой же разрушительной опасности, как настоящий смерч. Однако выглядит он действительно впечатляюще.

Ранее Life.ru рассказывал, что в рассекреченных документах об НЛО обнаружены свидетельства астронавтов о странных световых явлениях на Луне. Согласно стенограммам миссий «Аполлон» и «Джемини-7», за бортом наблюдали скопления ярких огней, напоминающих салют, и угловатые фрагменты, кувыркающиеся в пространстве. В материалах также содержатся снимки, сделанные на поверхности спутника Земли.