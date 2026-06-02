Небо взорвалось щупальцами: Над Тибетом во время грозы поднялись «атмосферные призраки»

В Тибете очевидцы стали свидетелями необычного атмосферного явления во время грозы. В небе появились яркие красные вспышки, которые напоминали гигантские светящиеся «щупальца». Также их называют «космическими молниями» или «атмосферными призраками». Об этом пишет BlackFox.

В Тибете во время грозы зафиксировали редкое явление «красные спрайты». Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Galaxies Video

Спрайты возникают на высоте примерно от 50 до 90 км над Землёй и относятся к особому типу электрических разрядов. В отличие от обычных молний, они направлены не к поверхности, а вверх — в сторону космического пространства.

«Визуально они напоминают гигантских медуз или ветвистые кроны деревьев ярко-красного или алого цвета», — говорится в материале.

Изучать такие вспышки крайне сложно: они длятся не дольше 100 миллисекунд и часто скрываются за грозовыми облаками. Тибетское плато считается удобной точкой для наблюдений благодаря разреженному воздуху и слабому световому загрязнению.

Полученные кадры помогут учёным исследовать процессы в верхних слоях атмосферы и их связь с электрической цепью планеты. Снимки также внесут в базу метеорологических аномалий, которую используют для изучения поведения атмосферы на фоне изменения климата.

Подобное явление впервые было случайно зафиксировано в 1989 году исследователями из Университета Миннесоты. Однако сообщения о странных вертикальных вспышках, уходящих вверх от грозовых облаков, появлялись ещё в конце XIX века — их описывали пилоты и наблюдатели.

