Более 70 тысяч абонентов остались без света на севере Украины

Энергоснабжение десятков тысяч потребителей в Черниговской области Украины оказалось нарушено после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. О масштабном отключении сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Без электричества остались жители Чернигова, а также Черниговского и Корюковского районов — всего более 70 тысяч абонентов. В энергокомпании заявили, что специалисты готовы начать восстановление повреждённых сетей, однако проведение работ будет зависеть от ситуации с безопасностью. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются. На данный момент в регионе действует воздушная тревога.

Ранее глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что жителям Украины следует готовиться к более сложному зимнему периоду. По его словам, предстоящий сезон может оказаться тяжелее предыдущего. Он отметил, что такой прогноз связан с текущей ситуацией на фронте. Чаус подчеркнул, что оценка основана не только на его должности главы областной администрации, но и на личном понимании происходящих процессов.