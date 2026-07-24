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Регион
23 июля, 21:01

Более 70 тысяч абонентов остались без света на севере Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Энергоснабжение десятков тысяч потребителей в Черниговской области Украины оказалось нарушено после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. О масштабном отключении сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Без электричества остались жители Чернигова, а также Черниговского и Корюковского районов — всего более 70 тысяч абонентов. В энергокомпании заявили, что специалисты готовы начать восстановление повреждённых сетей, однако проведение работ будет зависеть от ситуации с безопасностью. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не называются. На данный момент в регионе действует воздушная тревога.

Энергодар полностью остался без электричества из-за аварии
Энергодар полностью остался без электричества из-за аварии

Ранее глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что жителям Украины следует готовиться к более сложному зимнему периоду. По его словам, предстоящий сезон может оказаться тяжелее предыдущего. Он отметил, что такой прогноз связан с текущей ситуацией на фронте. Чаус подчеркнул, что оценка основана не только на его должности главы областной администрации, но и на личном понимании происходящих процессов.

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Тимур Хингеев
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