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Регион
23 июля, 08:21

«Готовиться к худшему»: На Украине предупредили о сложной зиме

Губернатор Черниговской области предупредил о тяжёлой зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Klymenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Klymenko

Жителям Украины следует готовиться к более сложному зимнему периоду, заявил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, предстоящий сезон может оказаться тяжелее предыдущего. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Суспільне».

Руководитель региона считает, что новая зима не принесёт облегчения по сравнению с прошедшей. Он отметил, что такой прогноз связан с текущей ситуацией на фронте. Чаус подчеркнул, что оценка основана не только на его должности главы областной администрации, но и на личном понимании происходящих процессов.

По его словам, власти и население должны заранее рассматривать наиболее сложный вариант развития событий и готовиться к возможным проблемам. Губернатор также выразил надежду, что его прогноз не оправдается.

«Я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что жители одной из многоэтажек в Киеве начали самостоятельно готовить дом к возможным перебоям с отоплением и электричеством в зимний период. Речь идёт о 17-этажном здании советской постройки, возведённом в 1970-х годах. Владельцы квартир своими силами утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор, а также планируют модернизировать подключение лифтов, чтобы они могли работать даже при продолжительных отключениях электроэнергии.

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Милена Скрипальщикова
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