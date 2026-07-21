В «Укрэнерго» заявили о тяжёлой предстоящей зиме на Украине

Предстоящий зимний период может стать серьёзным испытанием для энергосистемы Украины. Наиболее сложная ситуация, по оценке «Укрэнерго», может сложиться при продолжительных морозах около –10 градусов. Об этом компания сообщила в ответе на запрос украинского издания «Телеграф». В компании указали, что нынешнее состояние энергосистемы не позволяет исключить неблагоприятный сценарий в холодное время года.

Несмотря на восстановление части ранее повреждённых мощностей, объекты генерации остаются уязвимыми перед возможными массированными ракетными и беспилотными атаками. При этом ремонт энергообъектов продолжается.

Однако имеющихся темпов восстановления пока недостаточно, чтобы полностью восполнить потери крупных электростанций. В компании отмечают, что дополнительную нагрузку на систему может создать резкий рост потребления электроэнергии во время сильных холодов.

По данным «Укрэнерго», при морозах около –10 градусов здания могут начать быстро терять накопленное тепло уже через несколько дней. Одновременное включение большого количества обогревателей способно значительно увеличить потребление и осложнить работу энергосистемы в период пиковых нагрузок.

Ранее российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Казанка Николаевской области с помощью ударного БПЛА «Герань-2». В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооружённых формирований Украины. В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.