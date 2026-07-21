ВС РФ три дня утюжат объекты «Нафтогаза», в компании заявили о разрушениях

Там заявили, что в воскресенье после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар, из-за чего была остановлена работа оборудования. В понедельник утром ВС РФ ударили ещё по одному объекту. Сейчас идёт оценка масштабов повреждений, так как разрушения серьёзные.