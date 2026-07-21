ВС РФ три дня утюжат объекты «Нафтогаза», в компании заявили о разрушениях
ВС РФ последние три дня атакуют объекты «Нафтогаза» в Харьковской области
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ВС РФ последние три дня атакуют объекты газодобычи в Харьковской области, принадлежащие украинской компании «Нафтогаз».
Там заявили, что в воскресенье после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар, из-за чего была остановлена работа оборудования. В понедельник утром ВС РФ ударили ещё по одному объекту. Сейчас идёт оценка масштабов повреждений, так как разрушения серьёзные.
Также российские беспилотники нанесли удар по газовой артерии Украины: дроны КВН атаковали оборудование станции «Сумская», которая входит в состав одного из узлов газотранспортной системы.
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