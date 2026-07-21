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21 июля, 09:03

Удар по газовой артерии Украины: Российские дроны КВН атаковали оборудование станции «Сумская»

Минобороны: Дроны ВС России КВН ударили по компрессорной станции «Сумская»

Дроны ВС РФ атаковали оборудование станции «Сумская». Обложка © Telegram / Минобороны России

Дроны ВС РФ атаковали оборудование станции «Сумская». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские беспилотники атаковали технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», которая входит в состав одного из узлов газотранспортной системы Украины. Об этом сообщили в Минобороны России 21 июля.

Дроны ВС РФ атаковали оборудование станции «Сумская». Видео © Telegram / Минобороны России

Удар нанесли FPV-дроны «КВН» («Князь вандал Новгородский»), оснащённые управлением по оптоволокну. В оборонном ведомстве заявили, что целью стало оборудование газовой инфраструктуры. Кадры с последствиями удара были опубликованы представителями Минобороны России в Telegram-канале.

В порту Черноморск под Одессой поражена инфраструктура для грузов ВСУ
В порту Черноморск под Одессой поражена инфраструктура для грузов ВСУ

Ранее сообщалось о поражении объекта топливной инфраструктуры в Сумской области. Удар по автозаправочной станции нанесли расчёты беспилотников «Герань». Атаки на объекты, связанные с хранением и поставками топлива, а также на железнодорожную инфраструктуру направлены на осложнение логистики украинских подразделений.

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Милена Скрипальщикова
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