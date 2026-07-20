В порту Черноморск под Одессой поражена инфраструктура для грузов ВСУ
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Российские войска вновь ударили по портовой инфраструктуре в Черноморске Одесской области, которая использовалась для снабжения ВСУ военными грузами. Об этом рассказали в Минобороны России.
«В порту Черноморск Одесской области объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — уточнили в ведомстве.
Также наши солдаты подбили балкер и сухогруз, осуществлявшие переброску боеприпасов для украинской армии в порт Черноморска. Удары наносились российскими военными при помощи беспилотников.
Ранее российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Черноморска Одесской области. В результате ночного удара был поражён катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.
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