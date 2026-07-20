Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 18:40

ВС РФ поразили АЗС в Сумской области дронами «Герань»

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Минобороны России сообщили об успешном поражении автозаправочной станции на территории Сумской области. Удар по объекту был нанесён расчётами беспилотных летательных аппаратов «Герань».

В военном ведомстве подчеркнули, что удары по топливным хранилищам, заправочным станциям и железнодорожным объектам существенно осложняют логистические цепочки, по которым осуществляется снабжение украинских подразделений. Благодаря видеотрансляции с беспилотников в реальном времени командование получило подтверждение полного уничтожения назначенных целей.

Зеленский в панике умоляет Запад об очередной «допомоге», пока Киев горит от ударов ВС РФ
Зеленский в панике умоляет Запад об очередной «допомоге», пока Киев горит от ударов ВС РФ

Ранее сообщалось, что ВС РФ в течение дня продолжали атаковать украинские порты и суда, задействованные в снабжении ВСУ. В Минобороны уточнили, что дронами были поражены два сухогруза в порту Одессы в момент выгрузки военных грузов. Кроме того, уничтожены ёмкости с топливом, предназначавшимся для украинских подразделений.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar