«Нафтогаз» Украины сообщил о пожарах на ряде энергетических объектов

Стало известно о пожарах на нескольких объектах энергетической инфраструктуры в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщила украинская компания «Нафтогаз».

На ряде энергетических объектов возникли крупные пожары и зафиксированы значительные разрушения. Часть оборудования на пострадавших объектах была остановлена после инцидентов. Оценка масштаба ущерба будет проведена позднее, дополнительные подробности пока не раскрываются.

Ранее в Киеве для тушения пожаров, возникших после ночных происшествий, был задействован пожарный вертолёт. На местах работали около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники. Работы по ликвидации возгораний велись в усиленном режиме с привлечением дополнительных сил и средств.