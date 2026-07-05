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5 июля, 13:49

«Нафтогаз» Украины сообщил о пожарах на ряде энергетических объектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Стало известно о пожарах на нескольких объектах энергетической инфраструктуры в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщила украинская компания «Нафтогаз».

На ряде энергетических объектов возникли крупные пожары и зафиксированы значительные разрушения. Часть оборудования на пострадавших объектах была остановлена после инцидентов. Оценка масштаба ущерба будет проведена позднее, дополнительные подробности пока не раскрываются.

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Пожар начался на промышленном объекте в Запорожье после атаки дронов ВС РФ

Ранее в Киеве для тушения пожаров, возникших после ночных происшествий, был задействован пожарный вертолёт. На местах работали около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники. Работы по ликвидации возгораний велись в усиленном режиме с привлечением дополнительных сил и средств.

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Милена Скрипальщикова
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