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22 июля, 08:55

Утепляют стены и покупают генераторы: Жители киевской многоэтажки сами готовят дом к зиме

Жители киевской многоэтажки сами готовят дом к зиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Жители одной из киевских многоэтажек своими силами готовят здание 1970-х годов к возможным отключениям тепла и света зимой. Об этом рассказал украинский телеканал «Киев24» в своём телеграм-канале.

По данным телеканала, речь идёт о 17-этажном доме советской постройки. Жильцы постепенно утепляют бетонные стены, купили генератор и инвертор, а лифты собираются подключить так, чтобы они работали даже при долгих перебоях с электричеством.

В сюжете отмечается, что большинство живущих в доме — пожилые люди либо квартиросъёмщики. Оплатить крупные работы по подготовке здания к холодам они не могут. Поэтому жильцы решили направить взносы на содержание придомовой территории на другие нужды: утепление стен и покупку генераторов. В планах — установить на здании солнечные панели. При этом утепление пока не завершено и, возможно, не будет закончено к началу отопительного сезона.

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Также ранее в компании «Укрэнерго» предупредили, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием для энергосистемы страны. Самая тяжёлая ситуация ожидается при затяжных морозах около –10 градусов. В компании отметили, что нынешнее состояние сетей не позволяет исключить худший сценарий, а объекты генерации остаются уязвимыми для ракетных и беспилотных ударов.

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Вероника Бакумченко
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