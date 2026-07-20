«Зима будет тяжёлой»: Украинцам посоветовали уезжать из городов, а лучше — из страны

Украинцам стоит уже сейчас задуматься о переезде на зиму, поскольку она будет крайне тяжёлой, заявил директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. По его словам, фокус на политике вместо подготовки к холодному сезону может привести к серьёзным проблемам.

«С фокусом внимания не на войну, а на политику мы не подготовимся к зиме должным образом. Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу», — сказал Чмут в интервью.

Прошлой зимой мэр Киева Виталий Кличко также призывал жителей столицы временно покинуть город из-за частичного отсутствия отопления после российских ударов. Ситуация с энергообеспечением остаётся сложной.

Ранее кандидат на пост премьера Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжёлой с начала конфликта из-за угроз энергосистеме. Он призвал к единству и подготовке к испытаниям, отметив, что прошлогодний опыт требует ещё большей решимости. Корецкий подчеркнул необходимость сохранения систем жизнеобеспечения и защиты людей.