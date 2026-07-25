Метро Тбилиси и железная дорога Грузии возобновили работу после блэкаута
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тбилисский метрополитен вернулся к штатной работе после крупной аварии в энергосистеме. Об этом сообщает первый канал Общественного вещателя Грузии.
Сейчас все станции подземки открыты для граждан, составы курсируют согласно установленному графику. Ограничений на вход нет.
Масштабное отключение электричества произошло утром в субботу. Обесточенной оказалась не только столица, но и другие города, включая Озургети, Поти и Рустави. В результате остановились водонапорные насосы, что привело к прекращению подачи воды в ряде районов Тбилиси.
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