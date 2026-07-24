В Сети появились кадры, запечатлевшие момент отключения электроэнергии в Грузии. На видео запечатлены проспект Мегоброба в Рустави и проспект Руставели в Тбилиси.

Момент отключения электричества в Грузии попал на видео. Видео © YouTube / TV4. ge

По данным SHOT, в Тбилиси после двухчасового отключения электричество начало возвращаться в отдельные районы. Причины инцидента выясняются. В Государственной электросистеме Грузии заявили, что аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Напомним, электричество отключилось в Тбилиси, Батуми и других населённых пунктах страны. Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск).